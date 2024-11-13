Halkı ayaklanmaya çağıran ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini tehdit eden Nasuh Mahruki, çirkin ifadelerle devleti hedef alması nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki, YSK'nın vatana ihanetle yargılanacağını öne sürerek, iktidarın seçimlerde hile yaptığı iddiasını dile getirmişti.

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Halkı ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı iftirasını ortaya atan, YSK üyelerini yargılamakla tehdit eden, devleti ve kurumlarını sürekli hedef gösteren, tehdit eden, siyasilere sürekli hakaretler eden Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

YSK'ya tehditler savurdu

YSK Başkanı Ahmet Yener'in "Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde." dediği haberi alıntılayan Mahruki, "İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Vatana ihanetle suçladı

Birçok çirkin ifadeler kullanan Nasuh Mahruki " Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır" diyerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.

Kaynak: Haber7