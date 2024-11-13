AK Partili başkan Yılmaz Katmer'den 'Başsağlığı dileyin' tavsiyesi: 'Bedava siyaset arkadaşlar'

AK Parti Rize İl Başkanı Katmer Yılmaz, cenazesi olanların aranmasını önererek "Başsağlığı diliyorum, Bedava siyaset" dedi. Katmer daha önce de boykot listesindeki Burger King'in açılışında kurdela kesen AK P'artili başkanlara dair sözleri ve ÇAYKUR ziyaretinde müdür koltuğuna oturmasıyla gündeme gelmişti.

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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AK Parti Çamlıhemşin İlçe Kongresi’nde konuştu. Katmer, yakınını kaybeden ve cenazesi olan kişilere başsağlığı için aradıklarını söyleyerek "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz" ifadelerini kullandı. Katmer şu ifadeleri kullandı:

"Bedava siyaset arkadaşlar, bedava."

"Bütün Rize’de ölenlerin ve bize intikal eden ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar, çok mutlu bir de belki üzüntülüdür ama başsağlığı dileği, onun acılı gününde yanında olmak onu çok mutlu ediyor ve acısını bir nebze telafi etmiş oluyoruz. Bir kere insan olarak vazifemiz, bir Müslüman olarak bir Müslümanın acılı günündeyken de yanında oluyoruz. Sevap alıyoruz, aşağı yukarı 70-80 kişiyi arıyoruz, başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz. AK Parti’yi unutmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmaz. Beş yüzden başladık, binlere, on binlere, elli binlere çıkacak bu. Seçime kadar üç yüz binleri bulacağız. Bedava siyaset arkadaşlar, bedava."

Katmer ayrıca cuma günleri din görevlilerine özel mesajlar ilettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir başka husus, çok kişilerle muhatap olan özellikle din görevlilerimize hususen, isimlerine hususen cuma günü cuma mesajı yayınlıyoruz, mesaj çekiyoruz onlara. Çünkü din görevlilerimiz hakikaten en fazla kitleye hitap eden kesim. Onun için onların da cuma gününün mübarekliğini hissedip bizim de onların yanında olduğumuzu, onların da cuma günü yapacak olan dualarla beraber başta Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine dua etmeleri için o mesajı çekmiş oluyoruz."

Katmer daha önce, boykot listesinde yer alan Burger King'in açılışında kurdela kesen AK Partili belediye başkanlarına sahip çıkarak "AK Parti İl Başkanı benim. Hükümeti, devleti temsilen sayın valimdir orada mıydı değil. İlk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun" demişti.

Ekibi ile beraber, milyonlarca lira zarar ettiği belirtilen ÇAYKUR'da Genel Müdür olan Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etmiş, AK Parti Rize İl Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Katmer'in Alim'in koltuğunda oturduğu görülmüştü. Görüntüler sonrası, "ÇAYKUR'un zarar etmesi normal" yorumları yapılmıştı.