Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile, kıymada at ve eşek eti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği gıda güvenliği raporu, tüketicileri bir kez daha şok etti. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere göre, kişilerin sağlığını tehlikeye atan bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 138'e, taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı ise 747'ye yükseldi.

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Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. En dikkat çeken bulgulardan biri, kıyma örneklerinde at ve eşek eti bulunması oldu. Dönerde ise dil eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, koyun peyniri olarak satılan bir ürünün incelenmesinde koyun sütü yerine farklı bir süt türü kullanıldığı tespit edildi. Listeye giren bir diğer skandal ise iki tanınmış bal markası oldu. Bu markaların ürünlerinde bal yerine farklı maddeler kullanıldığı ortaya çıktı.

12 Kasım itibarıyla güncellenen listede, zincir marketlerde sıkça görülen Abalı ve Balpetek markalı balların taklit ve tağşiş yapıldığı belirtilmesi dikkat çekti.

Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Koyun sütünden diye pazarlanan peynirin içerisinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.