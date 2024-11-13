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TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi

TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun terör örgütüyle ilişkili belediyelere kayyum atanmasının haklı olduğunu belirtmesi DEM Parti tarafından tepki çekti. Parti adına kürsüye çıkan Sırrı Sakık, AK Parti sıralarına dönerek, “Hem talancı hem de yalancısınız” ifadelerini kullanınca bu kez AK Parti sıralarından tepki yükseldi.

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Siyasette kayyum gündemi devam ediyor. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili başkanlarına, terör örgütü soruşturması başlatıldı. Bu karar kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 3 belediyeye kayyum atandı.

Kayyum kararı TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Kayyum kavgası

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının haklı olduğunu söylemesi DEM Parti sıralarını kızdırdı.

DEM Parti serte tepki gösterirken, parti adına kürsüye Sırrı Sakık çıktı.

Karşılıklı atışmalar tartışmalar

Karşılıklı atışmaların yaşandığı kavgada DEM Partili Sakık, AK Parti sıralarına dönerek, “Hem talancı hem de yalancısınız” ifadelerini kullanınca bu kez AK Parti sıralarından tepki yükseldi. 

Bunun üzerine bir süre sakinleştirilmeye çalışılan milletvekilleri, karşılıklı bağırarak tartıştı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in söz aldığı tartışmanın sonrasında oylamaya geçildi.

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