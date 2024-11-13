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ABD korkunç saldırı sonrası kararını açıkladı: Uçuşlar askıya alındı!

ABD korkunç saldırı sonrası kararını açıkladı: Uçuşlar askıya alındı!

Ülkenin başkente doğru inişie yaklaşan Spirit Airlines yolcu uçağına ateş açılması da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik olayının ardından ABD Haiti'ye tüm uçuşları askıya aldığını duyurdu.

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ABD, Haiti'ye doğru yola çıkan bir uçağının saldırıya uğramasının ardından uçuşların 30 gün süreyle askıya alındığını duyurdu.

Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pazartesi günü saldırıya uğradı. Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi. ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa 'dikkat çekmemeleri' gerektiği konusunda uyardı.

ABD
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