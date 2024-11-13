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Nigel Hayes-Davis coştu Fenerbahçe Beko Bayern Münih engelini geçti

Nigel Hayes-Davis coştu Fenerbahçe Beko Bayern Münih engelini geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 87-76 yendi. 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

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Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6. dakika, konuk ekibin 10'a 9 üstünlüğüyle geçildi. Moladan 6-0'lık seriyle dönen Alman temsilcisi, son dakika içinde farkı çift hanelere (11-21) çıkardı ve ilk çeyreği de 21-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi başlayan sarı-lacivertliler, Guduric ve Melli'nin basketleriyle 11. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 17-21. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 1 sayıya (22-23) indiren Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Colson'un dış atışıyla öne geçti: 25-23. Birch'in 17. dakikada boyalı alandaki isabetiyle farkı 6 sayıya (29-23) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Bayern Münih, 23. dakikada eşitliği sağladı: 37-37. Hayes-Davis önderliğinde üst üste skor üreten sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya kadar yükseltti: 47-41. Final periyoduna Fenerbahçe Beko, 67-58 önde girdi.

Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift hanelere (69-58) yükselterek başlayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikayı 78-64 üstün geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, salondan 87-76 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Hall 12, Zagars 2, Hayes-Davis 25, Colson 11, Birch 2, Melli 9, Sertaç Şanlı 7, Mays 2, Biberovic 11, Guduric 6

Bayern Münih: Edwards 24, Weiler-Babb 7, Voigtmann 2, Obst 6, Booker 20, Da Silva 10, Napier 3, Kharchenkov, Harris 4

1. Periyot: 13-21

Devre: 35-30

3. Periyot: 67-58

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