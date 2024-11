Prag'da bayrak devri: Egemen Bağış'tan açıklama

Prag Büyükelçiliği'ndeki görevini tamamlayan Egemen Bağış, büyükelçilik görevini Metin Feyzioğlu'na yüz akıyla devredecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın yerine Metin Feyzioğlu getirilmişti. Egemen Bağış, yaptığı açıklamada, büyükelçilik görevi Feyzioğlu'na yüz akıyla devredecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

2019-2024 yılları arasındaki görev süresi boyunca Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik yoğun mesai harcadıklarını belirten Bağış, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeleri aktardı.

Egemen Bağış'ın açıklaması şöyle:

"Değerli Dostlar, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki görev sürem dolduğu ve hatta bir yıl da uzadığı için teamüllerimize ve devlet geleneğimize uygun bir şekilde görevimi yeni bir meslektaşımıza, Sayın Büyükelçi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na devretme sürecimizin sonuna yaklaştık. 2019-2024 yılları arasındaki görev sürem boyunca Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik yoğun mesai harcadık. Söz konusu çabalarımızın somut neticeleriyle bugün gelinen noktada, ikili ilişkilerde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek üzere, görevi yeni Prag Büyükelçimize yüz akıyla devredecek olmanın gururunu yaşıyorum."



İKİLİ TİCARET HACMİ 3 MİLYAR DOLAR'DAN 6.5 MİLYAR DOLAR’A



Devletimizin, Çek yetkililerin, Çekya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve iş dünyasının desteğini alarak, verdikleri güç ve destek sayesinde Prag’da çok şükür, güzel hizmetlere imza attık. İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini dört yılda 3 milyar Dolardan 6.5 milyar Dolara çıkardık. Çekya’nın en büyük şirketlerinin ülkemize yatırım yapmasını sağladık. Bugün Çekya’nın dört bir yanında Türk mühendislerinin tasarladığı ve ülkemizde üretilen otobüs ve kamyonları görmek göğsümüzü kabartıyor.



ÇEK CUMHURİYETİ TİCARET ODALARI BİRLİĞİ’NİN EN ÜST NİŞANI OLAN “ALTIN MERKÜR MADALYASI”YLA ÖDÜLLENDİRİLDİK



Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılarımızdan ötürü tarafıma Çekya Ticaret Odaları Birliği’nin en üst nişanı olan “Altın Merkür Madalyası” takdim edildi. Birliğin merkezinde düzenlenen ödül töreninde Çek Ticaret Odaları Birliği Başkanı Zdenek Zajicek, ikili ticaret hacmimizi 6,5 milyar Dolara çıkarmamız vesilesiyle tebriklerini sunarak, birliğin en önemli nişanını şahsıma tevdi etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



AMBARGODAN İŞBİRLİĞİNE



2019’da Prag’da göreve başladığımızda savunma sanayinde ülkemize ambargo uygulayan sekiz AB üyesi ülkeden biri olan Çek Cumhuriyeti’nde ambargoyu kaldırtmakla kalmayıp, Çek savunma sanayi şirketlerinin, ülkemizdeki muadil kuruluşları ile stratejik ortaklıklar kurmalarına vesile olduk.



Sözkonusu çalışmalarımızın neticesi olarak, 24 Ekim 2024 tarihinde Çekya’nın öndegelen Savunma Sanayii Derneği tarafından şahsıma bir teşekkür plaketi takdim edildi.



AVRUPA’DAKİ İLK TÜRKİYE PARKI



Ülkemizle Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıldönümü vesilesiyle tüm Türkiye karşıtı lobilerin engellenmelerini aşarak inşa ettiğimiz “Çek-Türk İşbirliği Parkı”nın açılışını 6 Haziran 2024 tarihinde görkemli bir törenle gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadık. Avrupa’da ülkemizin adını taşıyan ilk park olan “Çek-Türk İşbirliği Parkı”, Türkiye-Çekya ilişkilerinde kalıcı bir eser ve bir asırlık dostluğun somut bir sembolü olarak tarihe geçmiştir.



TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ’NİN MERKEZİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ KONUT BİNASI’NIN PRESTİJ KİTABI



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü vesilesiyle, 2025 yılında 100 yaşına girecek olan Büyükelçiliğimiz konut binasını ve Türkiye-Çekya ikili ilişkilerinin tarihçesini konu alan bir prestij kitabını eşim Beyhan Hanım’ın koordinasyonunda hazırlayıp, yayınlayarak konut binamızı inşa eden Çek Mimar Ladislav Čapek'i de andık.



ÇEKYA'DA MİLLET-DEVLET BULUŞMASI



Çekya’daki tüm vatandaşlarımız da teyit eder ki insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese her zaman ulaşılır olmaya ve yardımcı olmaya çalıştık, pandemi döneminde halkımızın her türlü ihtiyacına yetişmeye çalıştık. Büyükelçiliğimizi şanlı bayrağımıza yakışır, modern olduğu kadar donanımlı yeni bir sefaret binasına taşıdık. Büyükelçiliğimizin kapılarını görev bölgemizdeki tüm vatandaşlarımıza daima açık tuttuk. Vatandaşlarımızı muhtelif vesilelerle Büyükelçiliğimizdeve Büyükelçiliğimiz konutunda ağırladık.



PRAG’A YOLU DÜŞEN VATANDAŞLARIMIZA “E-REHBER” OLDUK



Prag’a yaşamaya veya tatile gelen vatandaşlarımızın yararlanmaları amacıyla tanıtıcı bilgiler içeren bir rehber kitapçığını hazırlayıp, beş bin adet yayınlatarak, basılı ve dijital olarak insanlarımızla paylaştık.



“ASRIN FELAKETİ”NDE TÜRKİYE-ÇEKYA EL ELE



Ülkemizde 2023 Şubat ayında yaşanan ve literatüre“Asrın Felaketi” olarak giren depremlerin akabinde vatandaşlarımız ve Çekya'da kurulmalarına öncelik ettiğimiz sivil toplum kuruluşları ile Büyükelçiliğimiz resmi konutunda ve ülkenin ikinci en büyük şehri Brno'daoluşturduğumuz yardım toplama merkezlerinde topladığımız malzemeleri ülkemize ulaştırıp, Çek arama kurtarma ekibinin ülkemizdeki arama kurtarma çalışmalarına ilk katılan ve en uzun süreyle ülkemizde kalan ekiplerden biri olmasını sağladık.



ÇEK TURİSTLERİN GÖZDE ROTASI: TÜRKİYE



İki ülke arasında turizm işbirliğinin artırılmasına da özel önem vererek, ülkemizin Çek turistlerin AB dışındaki ilk tercihi olmasını sağladık. Yaz turizminin dışında kış turizmini de canlandırmak amacıyla Prag-Kayseri arasında charter uçuşlar başlatılmasına aracılık ettik. Yaz aylarında Prag’dan Antalya’ya günde 8 uçak kalktı. 2023 yılında Çekya nüfusunun neredeyse %4’ünü oluşturan 384.000 Çek turist ülkemizi ziyaret ederek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmuştur.



TÜRK-ÇEK DOSTLUĞUNU İKİ ÜLKE MECLİSLERİNDE GÜÇLENDİRDİK



Önemli bir eksikliği gidererek, Çek Parlamentosu’ndaki tüm partilerin temsil edildiği “Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu"nun kurulmasına vesile olarak, ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendirdik.



PRAG’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU



Cumhuriyetimizin kuruluşu vesilesiyle 29 Ekim tarihlerinde her sene ülkemize yakışır şekilde görkemli mekanlarda kutlamalar düzenleyerek Çekya devlet erkanının ve üst düzey şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonlarımızın Çek medyasında yer almasını sağladık.



ÇALIŞMALARIMIZA İLİŞKİN HAFTALIK VİDEOLAR YAYINLAYARAK VATANDAŞLARIMIZA BİLGİ SUNDUK



Haftalık bilgilendirme videoları hazırlayarak çalışmalarımız hakkında görev bölgemizdeki vatandaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik, Mustafa Kemal Atatürk ve Galiçya cephesi şehitleri başta olmak üzere, milli değerimiz Aşık Veysel, Türkçemizi en iyi kullanan şairlerimizden Nazım Hikmet Ran, Halide Edip Adıvar, Alphonse Mucha, Vecihi Hürkuş, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi Türk Çek tarihinde önemli roller üstlenen şahsiyetlerin yaşamlarını araştırarak ve kamuoyu ile paylaşarak bugünkü ilişkilerimize pozitif yansımalar sağladık.



ÇEKYA'DAKİ GEÇMİŞİMİZİ VE ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK



II. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından Çek Cumhuriyeti'nin Terezin şehrinde kurulan toplama kampında (Theresienstadt) hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve diğer kurbanlar anısına, müzeye dönüşen bu kampın önemli bir noktasına ülkemiz adına kalıcı mermer bir plaket yerleştirdik.



I. Dünya Harbi’nde Galiçya cephesinde şehit düşen askerlerimizin hatırasının yaşatıldığı Çekya’dakişehitliklerimizi düzenli ziyaret ederek, bakımlarını sağladık ve her yıl 18 Mart’ta Çek ordusunun temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımları ile anma törenleri düzenledik.



MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ULUSLARARASI MECRALARDAKİ SESİ OLDUK



Şahsımızı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Prag Büyükelçiler grubu Başkanlığına oybirliğiyle seçen diğer Müslüman meslektaşlarımıza öncülük ederek, Filistin’de yaşanan insanlık dışı vahşet başta olmak üzere pek çok ortak konuda ülkemizin ilkeli duruşunu seslendirdik.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER İTTİFAKINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİK



Sayın Cumhurbaşkanımız ve İspanya Eski Başbakanı Sn. Luis Rodriguez Zapatero tarafından temelleri atılan, kuruluşuna da yoğun emek verdiğimiz Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı’nın Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak söz konusu kurulun dünyanın farklı yerlerindeki toplantılarına iştirak ederek medeniyetler çatışmalarının engellenmesinde etkin yöntem ve diyaloglar geliştirmeye çalıştık.



İKİLİ İLİŞKİLERİN AKADEMİK VE KÜLTÜREL BOYUTU



Avrupa’nın öndegelen üniversitelerinden Charles Üniversitesi ile kopan ilişkileri yeniden canlandırılarak, Charles Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Türkoloji Kürsüsü’yle vefatının 700. yıldönümünde Yunus Emre'yi andık. UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel Yılı" ilan etmesi vesilesiyle Prag'da "Aşık Veysel'i Anma Etkinliği" gerçekleştirdik.



Nazım Hikmet’in sürgün yıllarının bir kısmında yaşadığı Prag’da sıklıkla vakit geçirdiği Slavia Cafe’de her yıl şairimizi anma etkinlikleri düzenledik.



Üç yıl önce ilk kez düzenlediğimiz Türk-Çek Dostluk Golf turnuvasının gelenekselleşmesine destek vererek, iki ülkenin öndegelen şahsiyetlerini bir araya getirdik.



ÇEKYA’DA TÜRK KAHVESİNİ VE MUTFAĞINI TANITTIK



Firmalarımızdan hibe olarak temin edilen Türk kahvesi makinelerini Prag’ın önde gelen restoranlarınayerleştirerek ve Türk Kahvesi Kültür Festivali düzenleyerek Türk kahvesi üzerinden ülkemizi tanıtmaya çalıştık. Türk kahvaltısının Prag’ın önde gelen kafelerinde sunulmasına vesile olduk. Ayrıca, muhtelif vesilelerle Türk gastronomi günleri organize ederek zengin mutfağımızı Çek kamuoyuna sevdirdik.



PRAG’DA FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ ile mücadeleye önem vererek bu hain terör ve casusluk şebekesinin gerçek yüzünü her vesile ile anlattık ve Çek medyasında yer alan makalelerimiz aracılığıyla Çek kamuoyunu bilgilendirdik. Her yıl tertip ettiğimiz 15 Temmuz anma etkinliğimize yüzlerce yabancının katılımını sağladık. Son olarak da bu sene 15 Temmuz etkinliğimizde eski Çekya Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Klaus’u konuşmacı olmaya ikna ederek bir ilke imza attık ve Türk demokrasisini öven bir açıklama yapmasını sağlamakla kalmayıp, konuşma metninin ülkenin en yüksek tirajlı gazetesinde makale olarak yayınlamasını sağladık.



FETÖ intisaplı bir özel şirketin iki devlet arasında bir ekonomik soruna dönüştürdüğü Adularya (Yunus Emre) Termik Santrali meselesinin çözüme kavuşturulmasına aracılık ettik.



MİLLETİMİZE HİZMETE DEVAM



Takdir ve tahmin edeceğiniz gibi bundan sonraki süreçte de, her konumda görevini layıkıyla yapmanın onurunu ve gururunu yaşayan biri olarak ömrümüz boyunca olduğu gibi, bundan böyle de gerekli istişareleri yaptıktan sonra ülkemiz, devletimiz ve milletimize hizmet noktasında verilecek görev ne olursa olsun, en iyi şekilde yapmaya aynı ruh, heyecan ve titizlikle devam edeceğiz.



Eşim Beyhan hanım ve bendenize ülkemizi ve şanlı bayrağımızı temsil etme fırsatını verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ve aziz milletimize ve bu süreçte verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyoruz.



Kalın sağlıcakla…"