Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye erken seçim çağrısı! Uyumsuzluk sözleri dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli yaptığı erken seçim çağrısını yineledi. Özel, "Erken seçim artık kaçınılmaz. Bunun çağrısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Medyacope'a Ankara gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye erken seçim çağrısını yineleyen Özgür Özel, "Biz Türkiye’de demokratik standartları yüksek bir seçimle iktidarı devralmak istiyoruz. Sonrasında da hukuka uygun davranmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam” diyen Özgür Özel, Türkiye’de siyaseti takip eden herkesin Devlet Bahçeli ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu gördüğünü öne sürdü.

Sözlerinin sadece Devlet Bahçeli’ye çağrı olarak anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Özel, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bey de bu kadar yokluk, yoksulluk varken, bu ülkenin önünü açmak istiyorsa, Devlet Bey’e de kapımız açık. Tayyip Bey bir takvim içinde erken seçime gitmeyi düşünüyorsa o takvimi de konuşabiliriz. Ben gelecek sene kasımı söylemiştim. Ama bir erken seçim artık kaçınılmaz. Bunun çağrısını yapıyoruz. Biz Türkiye’de demokratik standartları yüksek bir seçimle iktidarı devralmak istiyoruz. Sonrasında da hukuka uygun davranmak istiyoruz

"Bahçeli'nin örgütü arkasında değil"

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını da değerlendiren Özel, “Bizim maalesef bugün gördüğümüz noktada Devlet Bey kendince bir ütopyanın peşinde. Ya bir taktik yaptı, Erdoğan’a olmazı göstermek istedi, bu da bir ihtimal dahilinde. Ya da Devlet Bey bir teknik hata yapıyor. Bundan da sonuç almak mümkün olmaz. Onun için her hafta ‘Sözlerimin arkasındayım’ diyor. Ama ne örgütün arkanda, ne toplumsal bir destek var. E ittifak ortağın da arkanda değil. Sözde Devlet Bey’e bir iki övgü var ama demiyor ki ‘Devlet Bey’in dediği yöntemle çözelim.’ Bekliyor, herkes bekliyor. Bizim burada sorumlu ama kararlı bir siyaset anlayışımız var. Kendi çizgimiz çok belli” ifadelerini kullandı.