Parkinson hastalığı tarih oluyor! Hareket bozukluklarında çığır açan tedavi yöntemi

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), bin 400’den fazla beyin pili ameliyatı ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle parkinson hastalarına umut oluyor. Türkiye’nin ilk bağımsız hareket bozuklukları merkezi olan PARMER, multidisipliner yaklaşımla tanı, tedavi ve eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürüyor.

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Medipol Üniversitesi’nde 2018 yılında kurulan ve 2019’da “Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi” unvanını alan Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Türkiye’nin hareket bozuklukları tedavisine odaklanan ilk bağımsız kurumu olarak dikkat çekiyor. Parkinson ve benzeri hastalıklarda ileri düzey tedavi seçenekleri sunan merkez, bölgenin en deneyimli kurumu olarak bin 400’den fazla beyin pili ameliyatına imza atmış durumda. Beyin pili tedavisinin yanı sıra, Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) gibi en güncel yöntemlerle hastalarına umut olmaya devam ediyor.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE MULTİDİSİPLİNER HİZMETLER

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerden uzmanlara eğitim veren PARMER, hareket bozuklukları alanında multidisipliner bir yaklaşımla hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Merkez, hastalar için bilgilendirme seminerleri, psikolojik destek ve sosyalleşme atölyeleri gibi kapsamlı hizmetler sağlayarak tedavi sürecini destekliyor.

AKILLI SES ÖTESİ (MRGFUS) MUCİZESİ

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Medipol Ünivesitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Ameliyatsız MR yardımıyla ses dalgalarının bir noktalara ulaşmasıyla titremelerin önüne geçiyoruz. Parkinson hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık. Biz hastalara müdahale ettiğimizde titremesini engelliyor, yada hareket etme kabiliyetini güçlendiriyoruz. Yeniden sağlıklı günlerine gelmesini mümkün kılıyoruz. Hastamızın yatmasına gerek yok. Birkaç saatlik bir işlem sayesinde hastamız evine gidebilmektedir. Bu süreç için başvuran hastalarımız var operasyon için bekleyen hastalarımız var.” dedi.

NEUROLAB İSTANBUL 2024

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde yapılan NeuroLab İstanbul 2024 ile hareket bozukluklarında çığır açan tedavi teknolojisi ile parkinson hastalığı tarih oluyor.

Dünyaca ünlü nörologlar ve beyin cerrahlarının hareket bozuklukları ve yeni nesil beyin tedavi yöntemlerini masaya yatırdığı programda, parkinson başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde öne çıkan Beyin Pili (DBS) ve Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) gibi teknolojiler mercek altına alındı. Programa Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Alfonso Fasano ve Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Andres Lozano da katıldı.