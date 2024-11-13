ING'den profesyonel meslek sahiplerine yüksek limitli kredi paketi

ING Türkiye'nin geliştirdiği Profesyonel Limit Paketi'yle, şahıs işletmeleri, işlerini büyütmek için gerekli olan finansal desteğe şubeye gitmeden dijital kanallardan başvurabiliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, profesyonel meslek sahiplerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ING Profesyonel Limit Paketi'yle sektörde fark yaratarak müşteri odaklı yaklaşımını güçlendiriyor. Profesyonel meslek sahiplerine özel geliştirilen Profesyonel Limit ile ING müşterisi olan ya da olmayan şahıs işletmeleri, işlerini büyütmek için gerekli olan finansal desteğe şubeye gitmeden dijital kanallardan başvurabiliyor.

Mali müşavirler, muhasebeciler, avukatlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler ve doktorlar için özel olarak tasarlanan paketle şahıs işletmeleri, yüksek kredi limitlerine uygun faiz oranları ve düşük masraflarla ihtiyaçları olan krediye ulaşabiliyor.

Profesyonel meslek sahipleri, evrak işleriyle uğraşmadan dijital kanallar üzerinden, eşit taksitli ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerinden oluşan 1 milyon 250 bin liraya varan limitlerden yararlanabiliyor. Paket dahilinde, 750 bin liraya varan eşit taksitli ticari kredi, 350 bin liraya varan şirket kredi kartı limiti ve 150 bin lira Destek Hesap sunuluyor.

Profesyonel meslek sahibi şahıs işletme sahipleri dijital kanallar üzerinden 24 aya varan vade seçenekleriyle 750 bin liraya varan kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Profesyonel meslek sahipleri, internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak şubeye gitmeye gerek kalmadan, başvurusunu tamamlayabiliyor. ING'li profesyonel meslek sahipleri ayrıca birçok avantajdan da yararlanıyor. ING Mobil Kurumsal'da yer alan Cebimdeki Danışman KOBİ ile hafta içi 09.00-18.00 arasında görüntülü görüşerek portföy yönetim hizmetinden faydalanabiliyor, 7/24 ücretsiz para transferi yapabiliyor ve günlük kazandıran KOBİ Turuncu Hesap ile birikimlerini vade derdi olmadan günlük faiz ile değerlendirebiliyor.

ING müşterisi olmayan şahıs işletmeleri ve limited şirketler, ING Mobil üzerinden ING'li olabiliyor. İşletmeler, ING Mobil'i cihazlarına indirdikten sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme adımına geçerek bulundukları yerden ING müşterisi olabiliyor.

"Yenilikçi çözümler ve paketler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların iş hayatlarında güçlenmelerine katkı sağlamanın öncelikleri olduğunu belirterek, bu kapsamda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak uçtan uca dijital çözümleriyle müşterilerinin ticari faaliyetlerini desteklemeyi önemsediklerini ifade etti.

Ağar, KOBİ Dijital ürünlerle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak için yenilikçi çözümler ve paketler geliştiriyoruz. Günümüzde sağlık, hukuk ve finansal danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren profesyonel meslek sahibi şahıs işletmelerinin en büyük ihtiyaçları arasında hız ve esneklik yer alıyor, aynı zamanda yüksek limitli finansman desteği de daha önemli hale geldi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak profesyonel meslek sahiplerine özel Profesyonel Limit Paketi'ni geliştirdik. Bu paketle hem dijitalden üç ürüne aynı anda başvurma imkanı tanıdık hem de eşit taksitli ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerimizin limitlerini artırdık. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek onlara özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."