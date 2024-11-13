745 binden fazla emekli indirimli seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 745 binden fazla emeklinin demiryolu ve şehirlerarası otobüs ile seyahatlerinde indirimli bilet kampanyasından yararlandığını açıkladı.

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Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı, bölgesel ve anahat tren biletlerinde yüzde 10 emekli indiriminden faydalanan vatandaşların sayısının 245 bin 587’ye ulaştığını belirterek, şehirlerarası otobüslerdeki yüzde 20 indirim kampanyasından ise 500 bin emeklinin faydalandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını “Emekliler Yılı” olarak ilan etmesi çerçevesinde, emeklilere şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını anımsatarak, "31 Mayıs 2024’te Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 2024 yılı sonuna kadar emeklilerimizin şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirimli seyahat etmelerine imkan sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdik. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 500 bin emeklimiz indirimden faydalandı. 2024 yılında ise şehirlerarası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcumuz sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı." dedi.

“Tüm Firmaların Emeklilerimize 20 İndirim Uygulaması Gerekiyor”

Bakan Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firmanın bulunduğunu kaydederek, “Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. Emeklilerimize indirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz. İndirim uygulamayan firmalara ilişkin emeklilerimizin yazılı veya CİMER yoluyla gönderecekleri tüm şikayetleri de en kısa sürede inceliyor ve sonuçlandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2024 Yılında Toplam 89 Bin 476 Otobüste Denetim Yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde çalışma yürüttüklerini de vurgulayan Uraloğlu, “Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık.” dedi.

“Yurt Genelinde Otobüs Denetimlerimiz Etkin Bir Şekilde Devam Etmektedir”

Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine idari işlem uygulandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için, yurt genelinde denetimlerimiz etkin bir şekilde devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

149 Bin 164 Emeklinin Tercihi YHT

Bakan Uraloğlu, emeklilere yönelik indirimlerin sadece şehirler arası otobüs seyahatleri ile sınırlı kalmadığını belirterek, “Demiryolu ile seyahat etmeyi tercih eden emeklilerimiz için yüksek hızlı, bölgesel ve anahat tren biletlerinde de yüzde 10 indirim uygulamamız devam ediyor. Uygulamanın başladığı Nisan ayından itibaren yaşa bakılmaksızın uyguladığımız indirimden bugüne kadar 245 bin 587 kişi yararlandı. Böylece demiryolu ve şehirler arası otobüsler ile 745 bin 587 emekli vatandaşımız indirimli seyahat etti.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerden 149 bin 164, bölgesel trenlerden 57 bin 756, anahat trenlerinden ise 38 bin 667 kişinin yararlandığı bilgisini verdi.