ATM'den para çekenler dikkat! Tarih verildi! Sistem değişiyor!

Bir süredir vatandaşlar ATM'lerde para çekerken nakit sıkıntısı yaşıyorlardı. Bankalar bu sıkıntıyı gidermek için ATM politikalarında değişikliklere gidiyor. Alınan bilgiye göre, yeni sistemde para çekme limitleri yüzde 50 oranında arttırılacak.

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Bankalarda yapılan son düzenlemede 10,20,50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı.

Karar sonrası müşteriler limit sorunu yaşamaya başlamışlardı.

Limitler yüzde 50 yükselecek

1 Ocak tarihi itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getiriliyor.

Bankalar, yeni yılda günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre para çekme limiti bankalarda 10 bin TL seviyesinde ancak yılbaşından sonra bu seviyenin şirketlere göre 20 bin TL'ye kadar yükseltileceği belirtildi.



