BRICS'ten Türkiye'ye önemli teklif! Bakan Ömer Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin BRICS üyeliği hakkındaki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "BRICS'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir" ifadelerine yer verdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyon programında ihracat gelişmeleri, İsrail'le ticaretin durdurulması, fahiş fiyatlarla mücadele ve Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili sorularına cevap verdi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye üyelik teklifi

BRICS ile ilgili son aşama nedir? Türkiye BRICS'e üye olacak mı? sorusuna cevap veren Bakan Bolat, "BRICS dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. BRICS doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu BRICS 'in geçiş süreci. BRICS 'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük."

İsrail çok kzıdı

"İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu. Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. 6 milyon insan yaşıyor' dediler. Filistin'e kozmetik ürün gönderilmesine bile 'Ne ihtiyaçları var' dediler. Kozmetik kategorisi altında sabun, şampuan gönderiliyor. Filistin'e layık görmüyor musunuz?"