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Pentagon'dan gizli belgeleri sızdıran Ulusal Hava Muhafızı'nın cezası belli oldu!

Pentagon'dan gizli belgeleri sızdıran Ulusal Hava Muhafızı'nın cezası belli oldu!

ABD ordusuna ait gizli bilgilerin yer aldığı belgeleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan eski Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Nisan 2023'te gözaltına alınan ve bu yılın martında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Teixeira hakkındaki karar belli oldu.

Teixeira, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Yol açtığım tüm zararlardan dolayı özür dilerim. Tüm sorumluluğun bende olduğunu biliyorum ve sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

Massachusetts Bölge Hakimi Indira Talwani, 22 yaşındaki Teixeira'nın, orduya ait gizli bilgilerin yer aldığı belgeleri sızdırması nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Teixeira, martta savcılarla anlaşarak ABD'nin ulusal savunma bilgilerini sakladığını ve sosyal medya platformu Discord'da diğer kullanıcılarla kasıtlı olarak birkaç kez paylaştığını itiraf etmişti.

Ne olmuştu?

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, ABD ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan 2023'te gözaltına alınmıştı.

Teixeira'nın, internette sızdırdığı öne sürülen ve üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Belgeler arasında istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil, önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgilerin yer aldığı kaydedilmişti.

Teixeira'nın internette paylaştığı belgelerin, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren belgelerin yayımlandığı 2010 WikiLeaks skandalı ve eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'in 2013'te dijital izleme faaliyetlerini sızdırması kadar önemli olduğuna işaret edilmişti.

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