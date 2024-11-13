Hakim Ziyech kararını verdi devre arasında ayrılıyor mu?

Galatasaray'da bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan ve sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ziyech'in devre arasında ayrılık kararını şimdilik rafa kaldırdığı öne sürüldü.Abone ol
Galatasaray'da bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in kulüpteki geleceği merak ediliyordu.
Sakatlık sebebiyle uzun süre formasından mahrum kalan Faslı yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılacağı yönünde iddialar vardı.
Fanatik'in haberine göre, Ziyech'in devre arasında Galatasaray'dan ayrılma fikrini rafa kaldırdığı öne sürüldü.
Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un 27 yaşındaki oyuncunun form durumunu yakından takip etmek istediği kaydedildi
Ziyech'in istikrarlı bir form grafiği çizmesi durumunda ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giyeceği belirtildi.