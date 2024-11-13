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Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Rovnopol yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnopol yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 707 insansız hava aracı (İHA), 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 188 tank ve zırhlı araç, 1487 çok namlulu roketatar, 17 bin 805 obüs ve havan topu ile 28 bin 216 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurmuştu.

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