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Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Futbolcunun en az bir ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray bu süreçte; Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak. 

Ismail Jakobs'un 12 Kasım'daki Malmö ve 16 Kasım'daki Trabzonspor maçlarına yetişmesi öngörülüyor.

Jakobs, daha önce de 19 Ekim - 8 Kasım arasında sakatlığı nedeniyle dört maçı kaçırmıştı.

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