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Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi.

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İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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