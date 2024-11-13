BIST 9.292
DOLAR 34,36
EURO 36,60
ALTIN 2.881,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaç ve Erbil'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasını istemişti. Mahkeme savcılığın talebini reddetti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bunun reddine karar verdi.

Bunun üzerine dosya yeniden Başsavcılığa gönderildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in şehit aileleri çıkışını sordu
Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in şehit aileleri çıkışını sordu
Bakan Murat Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı
Bakan Murat Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı
Narin Davası'nda komisyon üyelerine davayı takip etme olanağı
Narin Davası'nda komisyon üyelerine davayı takip etme olanağı
Bedelli askerlik ücretine zam yolda
Bedelli askerlik ücretine zam yolda
MHP'li Büyükataman'dan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama
MHP'li Büyükataman'dan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere konser tepkisi: Hesabını hukuk önünde sorarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere konser tepkisi: Hesabını hukuk önünde sorarız
Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi
Rusya Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha ele geçirdi
Hakim Ziyech kararını verdi devre arasında ayrılıyor mu?
Hakim Ziyech kararını verdi devre arasında ayrılıyor mu?
BRICS'ten Türkiye'ye önemli teklif! Bakan Ömer Bolat duyurdu
BRICS'ten Türkiye'ye önemli teklif! Bakan Ömer Bolat duyurdu
Pentagon'dan gizli belgeleri sızdıran Ulusal Hava Muhafızı'nın cezası belli oldu!
Pentagon'dan gizli belgeleri sızdıran Ulusal Hava Muhafızı'nın cezası belli oldu!