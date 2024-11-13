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Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in şehit aileleri çıkışını sordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleriyle görüşeceğini açıkladı. Gazeteci Hadi Özışık, Özel'in çıkışını sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabını Ekol TV ekranlarında paylaştı.

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Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından CHP lideri Özel'in şehit aileleriyle görüşeceğini açıklaması gündem oldu.

Daha önce gittiği Diyarbakır ziyaretlerinde Diyarbakır Annelerinden talep gelmesine rağmen görüşmeyen Özel'in, şehit aileleriyle görüşeceğini açıklaması tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerini takip eden gazetecilerden Hadi Özışık, dönüş yolunda Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamaları Ekol TV'de aktardı.

"Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz, Özgür Özel’in bu çıkışını samimi buluyor musunuz?" diye sorduğunu belirten Özışık, "Önce bana dönerek "'Tamam Hadi sen bunu samimi buluyor musun?'" diye sordu. 'Samimi bulmuyorum' diye cevap verdim" dedi. Özışık, daha sonra Erdoğan'ın cevabını canlı yayında aktardı:

"Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz."

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