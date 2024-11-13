Narin Davası'nda komisyon üyelerine davayı takip etme olanağı

Narin Güran cinayetinin 26 Aralık’taki ikinci duruşmasında, 24 üyeden oluşan Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri de taraf olarak yer alacak. Komisyonun başkanlığını Derya Yanık yapıyor.

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma, 26 Aralık’ta yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin de davaya taraf olarak katılacağı öğrenildi. Davanın seyrine ilişkin gelişmeler, toplumda adalet talebini daha da artırırken, TBMM’nin davaya ilgi göstermesi dikkat çekiyor.

T24’ten Ceren Baya Teke’nin haberine göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, davanın ikinci duruşmasında yer alacak. Komisyon, AK Parti’den 12, CHP’den 4, Demokratik Emek Partisi (DEP), MHP ve İYİ Parti’den 2, HÜDA-PAR ve Saadet Partisi’nden 1 üyenin katılımıyla oluşuyor. Komisyon Başkanlığı’nı AK Parti milletvekili Derya Yanık üstleniyor. Komisyonun, davanın sürecini yakından takip etmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik incelemeler yapması bekleniyor.

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmuştu. Ailesi ve emniyet birimleri tarafından yürütülen yoğun arama çalışmaları sonucu, küçük kızın cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında Narin’in amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bu tutuklular arasında yer alan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşmada yaşananlar

Davada ilk duruşma 23 Ekim’de başladı ve üç gün sürdü. İlk duruşmada tanıklar dinlenirken, dava sürecine damgasını vuran detaylar ortaya çıktı. Duruşmanın ilk günü, Narin’in babası Arif Güran, jandarma karakolunun mahalleyi gören kamera kayıtlarının mahkemeye sunulmasını talep etti. "O görüntüler mahkemeye gelmezse açlık grevine başlayacağım" diyen Arif Güran, adalet talebini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen ve amca Salim Güran ile ilgili bilgileri paylaşan 15 yaşındaki Ramazan Atasoy’un ifadesi de dikkat çekti. Duruşmanın ikinci gününde tanık olmak istemediğini belirterek cezaevine geri götürülmek isteyen Atasoy, daha sonra Narin’in amcası Salim Güran ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kaydı mahkemede dinletildi.

Duruşmada, Diyarbakır Barosu’nun savcılıkla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirmesi dikkat çekti. Savcılık, davada sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması gerektiğini belirterek, sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Diyarbakır Barosu ise Yüksel Güran’ın fail olduğuna inandıklarını beyan etti. Mahkeme heyeti de tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00’a erteledi.