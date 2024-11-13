BIST 9.292
DOLAR 34,36
EURO 36,60
ALTIN 2.881,13
HABER /  POLİTİKA

"Casusluk" düzenlemesi geri mi çekildi? AK Parti'den CHP'li Murat Emir'in açıklamasına flaş yanıt

"Casusluk" düzenlemesi geri mi çekildi? AK Parti'den CHP'li Murat Emir'in açıklamasına flaş yanıt

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, casusluk düzenlemesinin, bugün görüşmelerine başlanacak yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını bildirdi.

Abone ol

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurulda bugün yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini söyledi. Güler, tekliften casuslukla ilgili maddenin çıkarılacağını belirtti.

"Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklama yaptığını ifade eden Güler, "Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu, Bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir toplantı olacak. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız." diye konuştu.

CHP'li Emir ne dedi?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan Tahran'a gözdağı: Olası saldırıda İran ekonomisi yerle bir edilebilir
Netanyahu'dan Tahran'a gözdağı: Olası saldırıda İran ekonomisi yerle bir edilebilir
Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi
İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Listede bir Türk de var
İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Listede bir Türk de var
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in şehit aileleri çıkışını sordu
Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in şehit aileleri çıkışını sordu
Bakan Murat Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı
Bakan Murat Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı
Narin Davası'nda komisyon üyelerine davayı takip etme olanağı
Narin Davası'nda komisyon üyelerine davayı takip etme olanağı
Bedelli askerlik ücretine zam yolda
Bedelli askerlik ücretine zam yolda
MHP'li Büyükataman'dan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama
MHP'li Büyükataman'dan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere konser tepkisi: Hesabını hukuk önünde sorarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere konser tepkisi: Hesabını hukuk önünde sorarız