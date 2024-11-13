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Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde sahte zeytinyağı üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda taklit markalarla satışa hazırlanmış 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağları imha edilirken ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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