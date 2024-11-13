Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Avrupa'dan teklif aldı

Teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren İtalyan devi Roma'nın Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un Roma'dan teklif aldığı öne sürüldü.

ROMA, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

İtalyan basınında Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Roma, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile görüştü.

Haberde Okan Buruk'un Galatasaray’dan ayrılmak istemediği için teklifi reddettiği ifade edildi.

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Daniele De Rossi'nin ardından Ivan Juric'le de yollarını ayıran Roma'da teknik direktörlük için dün Montella son olarak da Claudio Ranieri'nin ismi gündeme gelmişti.