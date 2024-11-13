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TFF'den Vincenzo Montella-Roma iddialarına cevap geldi

TFF'den Vincenzo Montella-Roma iddialarına cevap geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma iddialarına açıklık getirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma dedikoduları üzerine açıklama yaptı.

TRT Spor'da kendisine sorulan "Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna cevap veren Ceyhun Kazancı, "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"TEK KONUŞTUĞUMUZ ŞEY DÜNYA KUPASI"

Açıklamalarının devamında hedeflerinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu vurgulayan Kazancı, "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil" ifadelerini kullandı.

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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