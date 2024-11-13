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43 bini aşkın şehidin ardından ABD'den Gazze açıklaması: Zamanı geldi

43 bini aşkın şehidin ardından ABD'den Gazze açıklaması: Zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarında 43 bini aşkın Filistinlinin şehit olduğu Gazze'deki savaşı sona erdirme zamanının geldiğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklama yaptı.

'GÜNLER SÜREN DURAKLAMAYA İHTİYAÇ VAR'

Gazze Şeridi'nde tahliye emri verilen bölgelerden ayrılmak zorunda kalan insanların çatışmalar bittiğinde geri dönmelerinin garanti altına alınması ve insani yardımın girişini artırmak için "daha uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç olduğunu" söyleyen Blinken, yalnızca saatler değil günler süren duraklamalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Blinken, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda bekleyen 900 kamyon olduğunu belirterek, İsrail'in insani yardımları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

'SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI GELMİŞ OLMALI'

İsrail'in, Hamas'ın yöneticilerini öldürmek suretiyle hareketin 7 Ekim 2023'teki gibi büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyerek "kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını" ifade eden Blinken, "Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı." dedi.

Esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması üzerinde çalıştıklarını kaydeden Blinken, öte yandan çatışmalar sona erdikten sonrası için de bir planın olmasının önemine işaret etti.

Blinken, "İsrail savaşı sona erdirmeye karar verirse ve esirleri kurtarmanın bir yolunu bulursak, İsrail'in Gazze'den çıkabilmesi ve Hamas'ın geri dönmemesini sağlamak için de net bir planımız olsun. Dolayısıyla bu planları ete kemiğe büründürmek ve uygulamaya koymak için elimizden geldiğince yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

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