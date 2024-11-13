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Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifi hükümete sunduklarını bildirdi.

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Tsivilev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'da benzin ihracatının iç piyasadaki fiyatlanmalar nedeniyle kısıtlandığına işaret etti.

Gelinen noktada, fiyatların istikrara kavuştuğunu anlatan Tsivilev, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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