Donald Trump ile Joe Biden Beyaz Saray'da bir araya geldi

Seçim zaferi sonrası Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Donald Trump, iktidar devri hakkında görüşme gerçekleştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleştirilen seçim süreci sonrası Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, bir kez daha ipi göğüsledi.

Seçim sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanırken gelen son dakika bilgisinde, Donald Trump ile Joe Biden Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı zaferi sonrası Donald Trump, ilk kez Çarşamba günü Beyaz Saray'a döndü ve siyasi rakibi olan Başkan Joe Biden ile iktidar devri hakkında görüşmelerde bulundu.

KONVOYU BIDEN TARAFINDAN KARŞILANDI

Trump'ın konvoyu, yoğun güvenlik önlemleri altındaki Beyaz Saray kapısından içeri girerken, geleceğin Cumhuriyetçi başkanı, kendisini 2020 seçimlerinde yenen Demokrat Biden tarafından karşılandı.

GELENEKSEL BİR NEZAKET

Başlangıçta 2024 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan, daha sonra çekilip Demokrat Parti adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen Biden, seçimin kazananı Donald Trump'ı Oval Ofis'te ağırlaması, eski başkanların geleneksel bir nezaketi olarak öne çıkıyor.

"İKTİDARIN BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE DEVREDİLMESİNE İNANIYOR"

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, salı günü gazetecilere verdiği brifingde Biden'ın Trump'ı davet etme kararı hakkında "Normale inanıyor, kurumumuza inanıyor, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine inanıyor" ifadesinde bulundu.

POLİTİKALARINDAKİ ZITLIKLARLA ÖNE ÇIKIYORLAR

Biden ve Trump yıllardır birbirlerini sert bir şekilde eleştiriyor ve her iki ekibin iklim değişikliğinden Rusya'ya ve ticarete kadar pek çok konuda politikaları farklılık gösteriyor.

ANLAŞMALAR HENÜZ İMZALANMADI

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından gerçekleşecek geçit töreninde VIP konukların oturacağı tribünlerin yapımına çoktan başlanmıştı.

Ancak, Biden toplantıyı devamlılığı göstermek için kullanmayı planlasa da geçişin kendisi kısmen tıkanmış durumda.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre , Trump'ın yeni başkanın kabinesindeki bazı üyeleri duyuran ekibi , ofis alanı ve hükümet ekipmanlarının yanı sıra hükümet yetkililerine, tesislerine ve bilgilerine erişim sağlayacak anlaşmaları henüz imzalamadı.

"YAPICI BİR ŞEKİLDE ETKİLEŞİM KURMAYA DEVAM EDİYOR"

Trump'ın geçiş sürecinde sözcülük yapan Brian Vance, iktidarın devrini düzenleyen yasaya atıfta bulunarak, "Trump-Vance geçiş avukatları, Başkanlık Geçiş Yasası'nda öngörülen tüm anlaşmalar konusunda Biden-Harris Yönetimi avukatlarıyla yapıcı bir şekilde etkileşim kurmaya devam ediyor" ifadesinde bulundu.

Göreve yeni başlayacak yönetimlere danışmanlık yapan, kar amacı gütmeyen Kamu Hizmeti Ortaklığı'nın Başkanlık Geçiş Merkezi Direktörü Valerie Smith Boyd, anlaşmanın ABD'de aynı anda yalnızca bir başkanın olduğunu vurguladığını ve geçiş döneminde sağlanan bilgilerden kar elde edilmemesi yönünde etik anlaşmalar imzalanması yönünde taahhütler içerdiğini belirtti.