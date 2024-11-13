Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Müderrisgil ise, Türk tenisine desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm şükranlarını arz etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti." ifadeleri kullanıldı.