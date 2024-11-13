Türkiye-Galler maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile 16 Kasım'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Kayseri'deki maçta Munuera'ya yardımcı olarak Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso görev alacak.Abone ol
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.