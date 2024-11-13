Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.Abone ol
Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişi Yumrukaya mevkisinde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrollü sağlanıyor.