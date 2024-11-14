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Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'ye dönme fırsatını Milan’da oynarken Galatasaray ile değerlendirmek istediğini ancak başkanlık seçimi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini açıkladı. Ayrıca milli takımda Rüştü Reçber’in forma giyme rekorunu kırmayı hedeflediğini belirtti.

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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, TV8,5'ta milli takım, Galatasaray, Kenan Yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Rüştü Reçber'in rekorunu kırmak istiyorum

"Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zmaan rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur."

Türkiye'ye dönme fırsatım vardı

"Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum." 

Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın

"Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar."

Sorumluluktan kaçmam

"Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim."

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