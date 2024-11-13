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Canan Karatay: Covid aşısından sonra pıhtılar, ani ölümler arttı

Canan Karatay: Covid aşısından sonra pıhtılar, ani ölümler arttı

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 'Covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm, ani ölümler, felçler çok fazla arttı çünkü pıhtı yapıyor.' diye konuştu. Karatay HPV aşıları için de aynı ifadeleri kullandı.

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Toplum sağlığı ile ilgili ezber bozan açıklamalarıyla bilinen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, paketli gıda tüketimi, son dönemde yoğun talep olan Dubai çikolatası ve güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"HPV AŞILARININ YAPTIĞI YAN ETKİLER, COVİD'İN YAPTIĞI YAN ETKİLERİN AYNISIDIR"

Aşılara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Karatay, "Grip her zaman olur, zaman zaman yoğun olur. Direncimizi güçlü tuttuğumuz sürece hastalanmayız. Grip virüslerinin aşısı olmaz. Çocuklukta yapılan aşılara bir şey demiyorum, onlar hakikaten salgınları önlemiştir ama grip aşısı eğer her sene yapılıyorsa o halde aşı aşı değil demektir çünkü bu aşı diye hazırladıkları sıvılar 3 sene önceki virüslere ait. Çok büyük yan etkileri oldu, oto immün hastalıklar, covid aşısından sonra kanserler, zona, cilt hastalıkları, otizm çok arttı. Pıhtılar, ani ölümler, felçler çok fazla arttı, gençlerde bile hiç görmediğimiz kalp krizini görmeye başladık. Çok yeni bir çalışma geldi, dün okudum. Diyor ki ‘HPV aşılarının yaptığı bütün yan etkiler bugün covid'in yaptığı yan etkilerin aynısıdır' deniyor." ifadelerini kullandı.

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