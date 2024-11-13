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İsrail ordusu, Lübnan'da bugün 6 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün 6 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bugün 6 askerinin öldüğünü duyurdu.

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Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah ile girilen çatışmada 6 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Ölen askerlerden birinin yüzbaşı rütbesinde olduğu, olayda en az bir askerin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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