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Galatasaray'da deprem! Yıldız isim 1 ay yok...

Galatasaray'da deprem! Yıldız isim 1 ay yok...

Galatasaray, Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs’un sağ bacağında 2. derece aşil tendonu ve soleus kası zorlanması tespit edildiğini ve futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u mağlup eden Galatasaray’da maç içerisinde sakatlanan Ismail Jakobs’tan kötü haber geldi.

Galatasaray açıkladı

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada sağ bacağında 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Jakobs’un 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte o açıklama:

“Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.”

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