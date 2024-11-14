Fenomenlerin aşkı fuhuş çetesini çökertti! Masaj salonunu eski sevgili ihbar etti

İstanbul Ataşehir'de bir masaj salonunda geçtiğimiz yıl ekim ayında fuhuş yapıldığı ihbarının ardından düzenlenen operasyonda, salon sahibinin YouTuber Kerem Balin olduğu ortaya çıktı. Üstelik Kerem Balin'in fenomen sevgilisi Nehir Ayaz da suç ortağıydı.

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İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı, salon dışına fuhuş amaçlı kadın yönlendirildiği üzerine çok sayıda ihbar yapıldı. İhbarları değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu teknik takip ve telefon dinlemeleriyle suç yönteminin tespit edilmesi, mağdurların kurtarılması amacıyla titizlikle yürüttüğü bir soruşturma başlattı.

Salonu işleten fenomen çıktı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında geçen şubat ayında eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından müşteri ayarlamış

Yapılan bir ihbarda Youtuber Balin'in fenomen sevgilisi Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait @nehirayazofficial isimli Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği ve "Bana kimse bir şey yapamaz" dediği belirtildi.

İhbar fenomen eski sevgiliden

Şüphelilerden fenomen Nehir Ayaz ifadesi ise dikkat çekiciydi. Kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu söyledi.

Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlatan fenomen kadın, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını belirtti.

Bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirten Ayaz, daha sonra eski sevgilisinin İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini söyledi.

Dosya kapsamında ifadesi alınan tanıklar da fuhuş olayını doğrularken savcılık tüm şüphelilerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

"Masaj sertifikam vardı salon açtım"

Youtuber Balin ise sosyal medyada içerik üreticiliği yaptığı dönemde Nehir Ayaz ile tanışıp klip çekimlerini yaptığını belirterek, "Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise 4 arkadaş ortak olarak salonu açtıklarını belirterek, "Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

7 yıla kadar hapis istemi

Savcılık 3 ay süren teknik takip ve iletişim tespitinin ardından aralarında şüphelilerin birlikte hareket ettiğini kaydetti. 6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.