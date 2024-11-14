Trump: Musk ve Ramaswamy, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek

Trump yaptığı açıklamada ikilinin, 'yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasının, aşırı düzenlemeleri azaltmasının, savurgan harcamaları kesmesinin ve federal ajansları yeniden yapılandırmasının önünü açacağını' belirtti.

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Geçen hafta yapılan seçimlerde ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilen Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy'nin yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na" (Department of Government Efficiency - DOGE) liderlik edeceğini duyurdu.

"DOGE" kısaltması Musk'ın en sevdiği kripto para birimi olan dogecoin'e bir selam niteliğinde. Trump yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin Beyaz Saray'a "tavsiye ve rehberlik" sağlamak üzere iş birliği içinde hükümet dışından çalışacaklarını bildirdi.

Trump, kuruluşun "büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım yaratmak" için Yönetim ve Bütçe Ofisi ile ortaklık kuracağını da sözlerine ekledi.

Organizasyonun nasıl çalışacağı ise henüz belirsiz. Hükümete tavsiyelerde bulunan dış grupların nasıl çalışması ve kamuoyuna karşı nasıl hesap verebilir olması gerektiğini belirleyen ABD'nin Federal Danışma Komitesi Yasası kapsamına girebilir.

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Federal çalışanların genellikle olası çıkar çatışmalarını önlemek için mal varlıklarını ve ilişkilerini ifşa etmeleri ve işleriyle ilgili önemli varlıklarını elden çıkarmaları gerekiyor. Musk ve Ramaswamy resmi federal çalışanlar olmadıkları için bu gerekliliklerle ya da etik sınırlamalarla karşılaşmayacaklar.