Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçını bekliyor

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı.

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Kariyerini 2005'te noktalayan Mike Tyson, YouTube yayıncılığından boksörlüğe adım atan Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak.

Boks dünyasının merakla beklediği maça geri sayım başlarken, iki sporcunun da 80 milyon doları bölüşeceği öğrenildi.

Maç, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Netflix'te yayınlanacak.

İkili 2 dakika üzerinden 8 raund boyunca dövüşecek. NFL takımlarından Dallas Cowboys'un 80 bin kapasiteli AT&T stadında oynanacak boks maçının ring kenarındaki biletleri, 10 ila 50 bin dolar arasında satılıyor.

Boks tarihinin en pahalı bileti

Öte yandan boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı. Ringe 1,8 metre yakın olan 2 koltuğun tanesinin 2 milyon dolar olduğu görüldü. VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak.

Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.

Efsane boksör 56 maçın 50'sini kazanmıştı

Eski ağır siklet şampiyonu Tyson, boks kariyerindeki son maçına 11 Haziran 2005'te çıkmış ve emekli olmuştu. 58 yaşındaki efsane boksör, kariyerinde çıktığı 56 maçın 50'sini kazanmıştı. Üstelik 44'ünde rakiplerini nakavt etmişti.