Yenikapı'da seferler normale döndü

Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle Yenikapı yönüne geçici olarak durdurulan seferler normale döndü.

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Yenikapı metro istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yenikapı yönüne seferler geçici olarak durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

Seferler normale döndü

Metro İstanbul, yaklaşık bir saat sonra da yeni bir açıklama ile Yenikapı istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi.