Memur ve memur emeklisine 4 farklı senaryoya göre zam oranları belli oldu

Memur ve emekli için yapılacak zam oranları merakla beklenirken, 4 farklı senaryoya göre memur ve emekli maaşlarında yüzde 10,77’den yüzde 14,56’ya kadar değişen zam oranları gündemde.

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Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38’den yüzde 44’e yükseltmesinin ardından, memur ve emekli maaş zammı beklentileri de arttı.

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verisi yıllık yüzde 48,58, aylık ise yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Bu durumda, Ocak ayında yapılacak zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kritik öneme sahip olacak.

4 farklı senaryoya göre zam oranları

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayında yapılacak zam oranını belirleyecek dört farklı senaryo ortaya koydu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları şöyle:

1. Enflasyon yüzde 1 çıkarsa zam oranı: yüzde 10.77

2. Enflasyon yüzde 2 çıkarsa zam oranı: yüzde 12.35

3. Enflasyon yüzde 2.5 çıkarsa zam oranı: yüzde 13.45

4. Enflasyon yüzde 3 çıkarsa zam oranı: yüzde 14.56

Bu senaryolara göre en düşük memur maaşı ve emekli maaşının Ocak 2024 itibarıyla belirgin artışlar göstereceği tahmin ediliyor.

En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tahminleri

Temmuz 2024 itibarıyla en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 587 TL seviyesindeydi. Yılmaz’a göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 48.28 seviyesine ulaşması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 446 TL’ye, memur emeklisinin en düşük maaşı ise 19 bin 952 TL’ye yükselebilir. Ancak bu rakamlar, resmi açıklama yapılana kadar tahmin olarak değerlendiriliyor.