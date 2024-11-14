BIST 9.389
DOLAR 34,36
EURO 36,25
ALTIN 2.814,29
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı, Sinem Edige oldu

Abone ol

Sinem Edige, Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti.

Bankada 2013'ten bu yana farklı görevlerde bulunan ve en son Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrılırken, bu görevi, halen bankanın iştiraki Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Edige devralacak.

Edige, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onayların tamamlanmasını takiben yeni görevine başlayacak.

1996'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Edige, aynı yıl Garanti BBVA Hazine Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

2003-2006 arasında ise Hazine Müdürlüğü'nde 'yönetici' olarak görevine devam eden Edige, 2006-2009 arasında Garanti BBVA Portföy Yatırım Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Edige, 2009-2012 arasında, Garanti BBVA Portföy Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012-2021 döneminde Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü olarak çalıştıktan sonra, Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü olarak atanan Edige, Ekim 2023'ten bu yana da Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün
Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Yenikapı'da seferler normale döndü
Yenikapı'da seferler normale döndü
Memur ve memur emeklisine 4 farklı senaryoya göre zam oranları belli oldu
Memur ve memur emeklisine 4 farklı senaryoya göre zam oranları belli oldu
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü
Adana'da sivil polis denetimi: Gereksiz korna çalan sürücülere ceza kesildi
Adana'da sivil polis denetimi: Gereksiz korna çalan sürücülere ceza kesildi
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin kimliği belirlendi
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin kimliği belirlendi
Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçını bekliyor
Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçını bekliyor
Ümraniye'de diyabetliler için sağlıklı kahvaltı atölyesi yapıldı
Ümraniye'de diyabetliler için sağlıklı kahvaltı atölyesi yapıldı
Tunceli'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Yiğit için tören düzenlendi
Tunceli'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Yiğit için tören düzenlendi
Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok! İsrail sözleri dünya basınında yankılandı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok! İsrail sözleri dünya basınında yankılandı
Brezilya'da intihar saldırısı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi
Brezilya'da intihar saldırısı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi