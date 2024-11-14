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Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, kalın bağırsakta oluşan poliplerin tespit edilmesi durumunda kanser riskinin yüzde 90 oranında önlenebildiğini bildirdi.

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Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nihat Okçu, poliplerin vücutta kanser riskini tetiklediğini kaydetti.

Poliplerin en sık kalın bağırsakta, ikinci sırada midede, nadiren de olsa ince bağırsakta görülebileceği bilgisini aktaran Okçu, polip şekillerinin mantara benzeyen ve bağırsak boşluğuna uzanan kitleler olduğunu, aynı zamanda vücutta kanser yapan lezyonlar olduğunu anlattı.

Okçu, "Birtakım kanserler vardır ki görüldüğü bölgede kanserleşmeden önce birtakım öncü lezyonlara sebep olurlar. Bu öncü lezyonları zamanında tespit edersek, kanseri de önlemiş oluyoruz. Vücutta prostat kanseri, kalın bağırsak kanserleri önlenebilir kanserlerdir. Yine kadınlarda meme kanserinde öncü lezyonlar tespit edildiğinde önüne geçilebilir. Kalın bağırsak kanserleri dünyada çok sık görülmektedir. Dünya genelinde en sık görülen 10 kanser türü sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Ölüm sebepleri arasında ise kalın bağırsak kanseri ikinci sıradadır." bilgisini verdi.

Kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 90 oranında polipler üzerinde geliştiğinin altını çizen Okçu, poliplerin yüzde 30'u tanı konulduğu zaman kanserleşme riskine meyilli oluşumlar olduğunu vurguladı.


Okçu, "Polipleri zamanında tespit ettiğimiz, tanısını koyduğumuz ve tedavisini yaptığımız zaman, kalın bağırsak kanserlerini de önleyebiliyoruz. Bu polipler çıkarıldığı zaman yüzde 90 oranında kanser oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Hastalığın herhangi bir belirtisi olmadığını ancak hastaya kolonoskopi yapıldığı zaman tespit edebildiğini aktaran Okçu, şunları kaydetti:

"Nadiren de olsa şüphe edeceğimiz birtakım klinik belirtiler de olabiliyor. Bunlar arasında hastanın dışkısında kan görmesi, son zamanlarda dışkı alışkanlıklarında olan değişiklikler ve bağırsak düzensizliği olabilir. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olan kişiler, kronik iltihaplı hastalıklar, genetik sendromları bulunan hastalarda polip riski yüksektir. Kolon kanserlerinin riski 50 yaşından sonra artmaktadır. 50 yaşından sonra toplumu taradığımız zaman insanların yüzde 25'inde polip görebiliyoruz. 60 yaşın üzerinde bu oran yüzde 30, 70 yaşın üzerinde ise yüzde 70'e dayanıyor. Bu nedenle 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır."

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