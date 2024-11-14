BIST 9.391
DOLAR 34,36
EURO 36,26
ALTIN 2.820,73
HABER /  GÜNCEL

Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe

Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon TL hibe desteği verilecek.

Abone ol

Şanlıurfa'da küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International ile ŞUTSO arasında protokol yapıldı.

Protokol kapsamında "Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı" uygulanarak, oda üyesi küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, "World Vision International ile kurduğumuz temaslar neticesinde küçük işletmelerin desteklenmesi için çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 12 milyon lira hibe bütçesi ayrıldı. World Vision International Türkiye Ülke Temsilcisi Mustafa Özdoğan ile bu protokolü imzaladık. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanmak isteyen küçük işletmeler, protokolün ayrıntılarına ŞUTSO'dan ulaşabilecek.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı
Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu!
Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu!
Ahmet Kekeç vefatının 4. yılında anılıyor
Ahmet Kekeç vefatının 4. yılında anılıyor
Murat Kurum devam eden COP29 Zirvesi'ni değerlendirdi: 2053'e ilişkin yol haritamız belli
Murat Kurum devam eden COP29 Zirvesi'ni değerlendirdi: 2053'e ilişkin yol haritamız belli
Garanti BBVA'da üst düzey atama
Garanti BBVA'da üst düzey atama
Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün
Kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlemek mümkün
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Yenikapı'da seferler normale döndü
Yenikapı'da seferler normale döndü