Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon TL hibe desteği verilecek.

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Şanlıurfa'da küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International ile ŞUTSO arasında protokol yapıldı.

Protokol kapsamında "Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı" uygulanarak, oda üyesi küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, "World Vision International ile kurduğumuz temaslar neticesinde küçük işletmelerin desteklenmesi için çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 12 milyon lira hibe bütçesi ayrıldı. World Vision International Türkiye Ülke Temsilcisi Mustafa Özdoğan ile bu protokolü imzaladık. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanmak isteyen küçük işletmeler, protokolün ayrıntılarına ŞUTSO'dan ulaşabilecek.​​​​​​​