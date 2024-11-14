BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu

Zincir marketlerinden BİM, şimdi de ev satışına başladı. Tiny House konseptinde ev satışı yaptığını duyuran BİM Market evin fiyatını da 599 bin TL olarak duyurdu.

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Perakende satışında Türkiye’nin en çok bilinen marketlerinden olan BİM marketin, bugünkü aktüel ürünler kataloğunu görenler gözlerine inanamadı.

Daha önce aktüel ürün kataloğunda motosiklet, elektrikli araba, tekne ve karavan satışına şahit olunan BİM bu sefer de 599 bin TL değerinde Tiny House konseptinde ev satışına başladı. Koronavirüs salgınıyla beraber, müstakil evlere rağbet artarken BİM’in bu girişimi dikkat çekti.

Bugün itibariyle BİM marketlerde satışa sunulan Escamp Verdanalı Tiny Hous’da toplam 4 kişinin konaklayabileceği BİM’in aktüel ürünler kataloğunda belirtilirken yaşam alanının 20 metre kare, tavan yüksekliğinin ise 2.5 metre olduğu belirtildi.