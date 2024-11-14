Asgari ücrette Erdoğan hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir
Asgari ücret 2025 zammı için nefesler tutuldu. Yeni yıla geri sayım sürerken işçinin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da yeni açıklama geldi. 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen Işıkhan, pazarlık masasını işaret etti.
Plan bütçe komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Söz asgari ücrete gelince sesler yükseldi. CHP bir kez daha 30 bin lira talebini yineledi. Bakan Işıkhan ise 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi.
Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlayacak. Pazarlığın en az yüzde 25'ten açılması bekleniyor. Öne çıkan zam oranı ise yüzde 30 seviyesinde. Peki, 2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Milyonlar yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken CHP'den sonra İyi Parti de talebini açıkladı. Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu en az 28 bin lirayı işaret ederken "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimiz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Işıkhan pazarlık masasında mutabakat sağlanacağını vurguladı.
ASGRİ ÜCRETTE SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ
Son yapılan enflasyon raporu sunumunda da gündem asgari ücretti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor" dedi.