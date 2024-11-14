Asgari ücrette Erdoğan hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Milyonlar yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken CHP'den sonra İyi Parti de talebini açıkladı. Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu en az 28 bin lirayı işaret ederken "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimiz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Işıkhan pazarlık masasında mutabakat sağlanacağını vurguladı.