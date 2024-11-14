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'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi

'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin savaş muhabiri Coşkun Aral’ın çektiği fotoğrafları kullanarak hazırladığı, “Yüreğimde Filistin” konulu anma pullarıyla Gazze’deki soykırıma dikkat çekildiğini kaydederek, "Filistin’de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin’i yüreğimizde taşıyacağız.” dedi.

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PTT Pul Müzesi'nde "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulunun basın bilgilendirme toplantısına katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınadığını belirtti.

Uraloğlu, 184 yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin bölgedeki saldırılara dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak için pulun basımını yaptığını söyledi.

Filistin'in haksız bir kuşatmayla "açık hava hapishanesi"ne dönüştürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki Filistin halkına yapılan zulmün yürekleri dağladığını ifade etti.

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