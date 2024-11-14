BIST 9.388
DOLAR 34,36
EURO 36,21
ALTIN 2.814,50
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan Ahıska paylaşımı

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan Ahıska paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün, 14 Kasım 1944'te, asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından sürgün edildiklerini hatırlatan Fidan, sürgün sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Fidan, yurtlarından edilen tüm Ahıska Türklerinin acılarını paylaştığını belirtti.

Bakan Fidan, "Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının başarıyla tamamlanmasını en güçlü şekilde destekliyoruz. Ahıska Türklerinin durumunu başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamları nezdinde sürekli takip ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Gürcistan'daki Ahıskalı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları bölgelerde ekonomik olarak ayakta kalabilmeleri için projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Fidan, Ahıskalı gençlere burs imkanları sunduklarını anlattı.

Pek çok Ahıskalıya istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikamet izni sağladıklarını belirten Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcıyla birlikte zor durumda kalan Ahıskalıları da yalnız bırakmadıklarını, Türkiye'ye güvenle ulaşmalarına yardımcı olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan sinyali vermişti: MSB kaynaklarından kara harekatı açıklaması
Erdoğan sinyali vermişti: MSB kaynaklarından kara harekatı açıklaması
'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi
'Yüreğimde Filistin' konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Beykoz Belediyesi'nde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
Beykoz Belediyesi'nde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
MİT ve Jandarma'dan Şanlıurfa'da ortak operasyon! 9 şüpheli yakalandı
MİT ve Jandarma'dan Şanlıurfa'da ortak operasyon! 9 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan İBB'ye açılan soruşturma tepkisi! "Eşitse görevi bırakacağım''
İmamoğlu'ndan İBB'ye açılan soruşturma tepkisi! "Eşitse görevi bırakacağım''
Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe
Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı