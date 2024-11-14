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BYD yeni D-SUV modeli SEALION 7'yi tanıttı

BYD yeni D-SUV modeli SEALION 7'yi tanıttı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, yeni SEALION 7 modelini tanıttı. 390 kW güç ve 690 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli araç, 100 km hıza 4,5 saniyede çıkabiliyor. BYD'nin yeni SEALION 7 modeli, 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek performans, sportif SUV tasarımı ve son teknoloji elektrikli araç özelliklerini bir araya getiren SEALION 7 modelini tanıttı.

BYD, SEALION 7 ile D-SUV segmentinde yeni bir standart belirliyor. Blade Batarya teknolojisi ve e-Platform 3,0 mimarisi üzerine inşa edilen araç, güvenlik ve verimlilikten ödün vermiyor.

390 kW güç ve 690 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli araç, 100 km hıza 4,5 saniyede çıkabiliyor. Model, tek şarjla 502 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve iki batarya kapasitesi seçeneğiyle sunuluyor.

BYD'nin "Okyanus Serisi" konseptiyle geliştirilen SEALION 7, atletik ve zarif çizgileriyle öne çıkıyor.

Aracın ikonik X formu, U şekilli yüzer LED farlar ve dalga motifleri, tasarımın detaylarını oluşturuyor. SEALION 7'nin aerodinamik yapısı, gövdeye gizlenen kapı kollarıyla güçlendirildi.

Model, Blade Batarya ve Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle güvenlik ve dayanıklılığı artırıyor. Bu teknoloji sayesinde batarya, araç yapısına entegre edilerek burulma direnci güçlendirilmiş. Ayrıca, BYD'nin geliştirdiği tork kontrol sistemi (iTAC), araçta dört sürüş modu ve çeşitli sürücü destek sistemleri ile güvenli bir sürüş sunuyor.

SEALION 7, geniş bir iç alan ve modern donanımları ile kullanıcıya konfor sunuyor. 15,6 inçlik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay destekleriyle uyumlu çalışıyor. Dynaudio işbirliğiyle geliştirilen ses sistemi ise yüksek kaliteli müzik keyfi sunuyor.

Aracın güvenlik özellikleri arasında 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta algılama sistemi, acil durum freni gibi birçok sistem yer alıyor. Ayrıca, 9 hava yastığı ve çocuk güvenlik kilidi gibi güvenlik donanımlarıyla kullanıcı güvenliği üst düzeyde sağlanıyor.

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