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Rojin Kabaiş hakkında yeni gelişme! Otopsi raporu ortaya çıktı

Rojin Kabaiş hakkında yeni gelişme! Otopsi raporu ortaya çıktı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin otopsi sonucu çıktı. Rojin Kabaiş'in cesedinin suda uzun süre kaldığı için deforme olduğu aktarılan raporda; genç kızın ölüm nedeni de açıklandı.

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Van​'da kayıp olduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş​ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in ölü bulunmasının ardından genç kızın acılı ailesi hukuki yollara başvurdu. Ailenin başvurusu üzerine savcılık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünü araştırmaya başladı.

Haber 7'nin aktardığına göre; beklenen sonuçlar gece yarısı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Rojin'in otopsi incelemesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı ve sonuçları açıklandı. Buna göre, Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmadığını ve cenazenin suda uzun süre kalması nedeniyle deforme olduğunu, bu yüzden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçları beklediklerini belirtmişti.

Türkiye'yi hüzne boğan olay sonrası Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş otopsi raporu tamamlanmadan önce yaptığı açıklamada “80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu” ifadelerini kullanmıştı.

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