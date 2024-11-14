Edirne'de yağış hayatı felç etti

Kentte son günlerde az da olsa düşen yağış yüzleri güldürdü. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Abone ol
Uzun zamandır gerçekleşmeyen yağışlar çiftçileri umutsuz bekleyişe sürüklemişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu gerçeğe döndü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına sığındı.
Kentte son 3 günde belirli aralıklarla düşen yağış üreticilerin umudu oldu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın zaman zaman etkisini arttırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yağışın cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.